İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan, 4,1670 liradan alınan euro ise 4,1690 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5260 liradan, euro ise 4,1580 liradan satıldı.
Dolar, 3,53'ün altında
08.08.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 4,1690 liradan haftaya başladı.
Etiketler : dolar fiyatları,ekonomi haberleri,
494678 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/494678.aspx
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