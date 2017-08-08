İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan, 4,1670 liradan alınan euro ise 4,1690 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5260 liradan, euro ise 4,1580 liradan satıldı.