Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttığını, en fazla artışın yüzde 3,8 ile imalat sanayi sektöründe olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksinin ise yüzde 2,5 arttığını kaydetti. Gedikli, “Aylık bazda azalışı alıp manşet yapmanın operasyon amacı taşıdığını artık çocuklar bile biliyor. Amerika’daki 0.01’lik artış bile ‘muazzam, üretim arttı, istihdam arttı’ diye abartılırken, Türkiye’ye gelince ‘azaldı, küçüldü, çakıldı’ diye ifadeler kullanılıyor. İnanılmaz çarklar dönüyor, dişlileri arasında ekonomiye operasyon çekmeye kalkanlar kalıyor” diye konuştu.