Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç başladık. Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan komisyon, ikinci toplantısını 11 Ağustos’ta yapacak. 14 Ağustos’ta ise hükümetin teklifi sunulacak. Toplantılarda yıllık yüzde 20 zamdan refah payına, taban aylığa zamdan seyyanen artışa kadar birçok unsur var. Komisyonların çalışmalarını takiben 11 Ağustosta yapılacak ikinci toplantıda tekliflerin ayrıntıları masaya yatırılacak. Bu yılki toplantılarda, daha önce teklif edilen ama üzerinde çok durulmayan bir konu var: Dini bayramlarda ikramiye. Toplu sözleşme masasında bulunan üç konfederasyondan biri olan Memur-Sen, kamu görevlileri ile memur emeklilerine ramazan ve kurban bayramlarında 1915 lira ikramiye ödenmesini teklif etti. Konfederasyonlar, önceki yıllarda çok ısrarcı olmadıkları ikramiye konusunda bu dönem taviz vermek istemiyor. Öte yandan bu teklif, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut oldu. Bir önceki toplu görüşmede Memur-Sen’in talep ettiği promosyon ödemesi gerçekleştirilmiş, bu diğer emeklilerin de yararlandığı bir hak haline gelmişti.

AVANS İHTİMALİ DE VAR

Emeklilik bekleyenlere SGK’dan önemli bir imkân daha geliyor. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim gün sayısını doldurduğunda emekli olmaya koşan, ancak maaşı bağlanıncaya kadar maddi sıkıntı çekmemesi için ‘avans’ ödemesi gerçekleşecek. Avans tutarı 4 bin 212 lirayı bulacak. Öte yandan avans sisteminin mevcut emeklilere uygulanması da gündemde. Çalışma hayata geçerse emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Geri ödeme faizsiz ve 12, 24, 36 aya kadar taksitli olabilecek. Avans çekebilmek için, 2 şart bulunuyor. Emekli aylığı 90 gün içinde bağlanmazsa avansa hak kazanılıyor. Diğer şart ise emekli olacak kişinin SGK’ya yazılı başvurusu. Avans miktarı, her 3 ay için net asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde SGK tarafından belirleniyor.