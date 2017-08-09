Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Avrupa Konutları markasıyla sektörde öne çıkan Artaş İnşaat, 1,2 milyar TL’lik yatırımla Avrupa Konutları Yamanevler projesini hayata geçiriyor. Ümraniye Yamanevler’de konumlanan, 1.672 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünitenin yer alacağı dev projede daireler, 484 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bölgedeki sanayi alanının dönüşümüyle yapılan proje, yüzde 1 KDV avantajına da sahip. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı Avrupa Konutları Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projede yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra, 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor.

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “İstanbul’un en hareketli ve değerli caddelerinden, Alemdağ Caddesi’nde, sembol niteliğinde, 2020 model bir projeye imza atıyoruz. Eylül ayında Dubai’de lansmanını yapacağımız projemizde ön satış dönemini başlattık. 158 dairenin satışı şimdiden gerçekleşti. Proje alanımızın bulunduğu bölge; İstanbul Finans Merkezi’nin yanı sıra AVM’ler, çarşılar, bankalar, üniversitelerle çevrili, yüksek yatırım değerine sahip. Bu yıl hizmete girmesi planlanan Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Yamanevler istasyonu da, hemen projemizin yanında bulunuyor. Avrupa Konutları markamızla Anadolu Yakası’nda olmaktan dolayı mutluyuz. Ümran Boru Fabrikasının arazisi üzerinde yükselecek projemiz, yüzde 50-yüzde 50 hasılat paylaşımı esasıyla yürütülecek. Buradan 3 milyar TL ciro bekliyoruz” dedi.

TEM Otoyoluna 1 km, E-5 Otoyoluna 7 km, Finans Merkezi’ne 5 km mesafede bulunan projenin, 36 aydan kısa sürede teslim edilmesi hedefleniyor.