Kapalıçarşı'da 3,5330 liradan alınan dolar 3,5350 liradan satılıyor. 4,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1690 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
09.08.2017 - 09:11 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5350, avro 4,1500 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5330 liradan alınan dolar 3,5350 liradan satılıyor. 4,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1500 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
494942 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/494942.aspx
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