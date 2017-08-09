Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5330 liradan alınan dolar 3,5350 liradan satılıyor. 4,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1690 lira olmuştu.