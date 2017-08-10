Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), emeklileri ev sahibi yapmak için seferber oldu. Takvim'in haberine göre; Bunun için 'talep projeleri' ve 'sosyal konut projelerinden yüzde 25 kontenjan ayrılması' şeklindeki 2 ayrı yöntem uygulayan TOKİ, bu yıl yaklaşık 25 bin emekliyi ayda ortalama 300 lira taksitle ev sahibi yapmayı hedefliyor.



EMEKLİYE 300 TL TAKSİTLE EV

Sosyal konut üretiminde dar ve orta gelir grubunun yanı sıra emekli vatandaşları da ev sahibi yapmak için yeni planları devreye soktuklarını anlatan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, her ilde ürettikleri projelerde yer alan dairelerin yüzde 25'ini emeklilere ayırdıklarını, geçen yıl 17 bin olan sayının bu yıl 20-25 binli bir seviyeye yükseltileceğini söyledi. Emekliler böylece ayda 300 lira taksitle ev sahibi olma imkanına kavuşacak.



KURADA ÇİFTE FIRSAT

TOKİ, projeleri hayata geçirdikçe başvuruları alacak. Her projede eğer başvuru sayısı konut sayısını aşarsa kura uygulanacak. Emeklilere kurada çifte şans sunulacak. Kura sonucu emekli kategorisinden hak sahibi olamayan kişiler, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak. TOKİ, emeklilere konut yapılması ile ilgili valiliklerden gelen talepler doğrultusunda da projeler gerçekleştirmeye devam edecek. TOKİ, ev sahibi olmak isteyen emeklilere projeler ile ilgili duyuruları internet sitesinden yapıyor.

KİRADA OLANA FIRSAT

Emeklilerin TOKİ'nin imkanından yararlanması için şu şartları taşıması gerekiyor: Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, kendisine, eşine ve/veya çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun olmaması, hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 TL (İstanbul'da 3 bin 700 TL) olması, emekli olması.