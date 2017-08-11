Kapalıçarşı'da 3,5460 liradan alınan dolar 3,5480 liradan satılıyor. 4,1730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1750 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1490 lira olmuştu.
Dolar 3,55'in altında
11.08.2017 - 09:04 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5480, avro 4,1750 liradan güne başladı.
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495437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/495437.aspx
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