Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5460 liradan alınan dolar 3,5480 liradan satılıyor. 4,1730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1750 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1490 lira olmuştu.