Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - “50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri” hedefiyle yola çıkan Bakanlık, Rusya’dan sonra en çok turist potansiyeline sahip ülkelerden biri olan Çin’den turist gelmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sektör bu anlamda 1 milyon Çinli turisti Türkiye’ye çekmeyi hedefliyor. Bunun için Çinli turistlerin seyahat alışkanlıkları incelendi. Maxxelli isimli Çinli bir danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya göre, dünyada seyahat eden turistlerin onda biri Çinli. Gittikleri yerde çok gezen, ortalamanın 3 kat alışveriş yapan Çinli turistler, kendi dillerinin konuşulduğu yerlerde daha çok kalıyor. Çin yemeği ve kahvaltısı, ücretsiz wi-fi en çok istedikleri şeylerden. Otantik ortamları seven Çinliler, alışverişte kendileriyle yakından ilgilenen eleman istiyor.