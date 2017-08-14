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Gümrük Bakanı Tüfenkci'den esnafa müjde! Borçlar yeniden yapılandırılıyor
14.08.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açıkladı: Esnafın kredi borçları yeniden yapılandırılıyor. Gecikme faizleri siliniyor, icra işlemleri sonlandırılıyor.
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496082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/496082.aspx
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