Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıklıkla yeni bir para birimi olarak adlandırılan Bitcoin'in geleceği tartışılırken, bir rekor daha geldi. Ağustos ayında değeri yüzde 25 artıran Bitcoin, geçtiğimiz Pazar günü 4 bin doların üzerine çıkarken, 4200 dolar seviyesini de aştı. Bir haftada pazar değerini 10 milyar dolar artıran Bitcoin'in pazar değeri 65 milyar dolara yaklaştı. Sanal para birimi, 2017 yılında değerini 4 kattan fazla artırdı.

Şubat 2017'de Bitcoin, yaklaşık 987 dolara alıcı buluyordu. 2010 yılında ise bir Bitcoin'in değeri yaklaşık 0,06 ABD dolarıydı. Üzerinde sistematik bir kontrolün bulunmaması nedeniyle gizliliğe önem veren kullanıcılar Bitcoin'i tercih ediyor. FBI yetkilileri 2013 yılında darknet'teki ticaret sitesi Silk Road'ı (İpekyolu) kapattıklarında milyonlarca dolarlık Bitcoin ele geçirmişti.