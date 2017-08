Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunç, yurt dışından karkas et ve canlı hayvan ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin kararnamenin üreticide paniğe yol açtığına işaret ederek, bu durumun canlı hayvan karkas kesim kilogram fiyatlarını 2 lira düşürerek ortalama 26 liraya getirdiğini aktardı. Tunç, söz konusu düşüşün kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak “Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 18-20 lira arasında değişiyor” dedi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan ise İstanbul’a bir süre sonra kurbanlıkların getirilmeye başlanacağını dile getirerek, kurban kesecek vatandaşları acele etmemeleri konusunda uyardı.



Kurbanlıklar 17 Ağustos’ta İstanbul’da

İstanbul’da Kurban Bayramı için tedbirler alındı. Kurbanlıkların 17 Ağustos’tan itibaren İstanbul’a girmesine izin verilecek. İstanbul Valiliğince, kent genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış ve kesim yerleri belirlendi. Anadolu yakasından Trakya bölgesine hayvan geçişiyle ilgili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Anadolu ayağında (Çamlıca ve Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol noktaları) 7/24 esasına göre Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, kolluk kuvvetleri ile birlikte nöbet tutmaya başladı.