Kapalıçarşı'da 3,6580 liradan alınan dolar 3,6600 liradan satılıyor. 4,3180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3200 lira olarak belirlendi. 
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3380 lira olmuştu.