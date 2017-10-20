Kapalıçarşı'da 3,6580 liradan alınan dolar 3,6600 liradan satılıyor. 4,3180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3380 lira olmuştu.
Dolar güne nasıl başladı?
20.10.2017 - 09:04 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6600 avro 4,3200 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6580 liradan alınan dolar 3,6600 liradan satılıyor. 4,3180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3200 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
512825 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512825.aspx
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