Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi’nde ilk resmî tren seferi, 30 Ekim’de yapılacak. ‘Demir İpek Yolu’ olarak adlandırılan hattın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin iştirakiyle Bakü’den başlatılacak. Tren, Kars’ın kurtuluş yıl dönümü olan 30 Ekim’de şehre varmış olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Londra’dan kalkan bir tünelin Pekin’e kesintisiz gidebilmesi için önünde iki engel vardı. Birisi İstanbul Boğazı, ikincisi Kars ile Ahılkelek arasındaki kesim. Biz Asya ve Avrupa’yı denizin altından birbirine bağladık. İkinci halka olan Kars ile Gürcistan’ın Ahılkelek şehri arasındaki kısmı tamamladık” dedi. Hat, işletmeye açıldığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi illeri kalkındıracak. Söz konusu bölgelerdeki ürünler pazarlara daha hızlı erişebilecek, ticareti büyüyen şehirlerde refah artacak.