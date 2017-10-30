Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankaların KOBİ’lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 artarak 490,3 milyar lira oldu. Türk bankacılık sektörü, ihracatın yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75’ini oluşturan KOBİ’lere özel kredi paketleri ile destek veriyor. KOBİ’lere verilen destekle ilgili değerlendirmede bulunan banka yöneticileri, KOBİ’lere hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, geçen yıl sonunda 152,6 milyar TL olan ticari kredi büyüklüğünü 2017’nin ilk yarı yılında 170,2 milyar TL seviyesine ulaştırarak, nakdi ticari kredilerde özel bankalar arasındaki birinciliği sürdürdüklerini belirtti. Ticari kredilerin yüzde 31,5’ini KOBİ kredilerinin oluşturduğunu ve yılın ilk yarısı itibarıyla, KOBİ müşterilerinin nakdi krediler toplamının 53,6 milyar TL olduğunu belirten Şencan, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzaladıkları protokol kapsamında, teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ’lere ve KOBİ dışında kalan daha büyük ölçekli firmalara KGF kefaletli kredi desteği sağladıklarını bildirdi. Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, ağustos 2017 itibarıyla resmî KOBİ tanımına giren müşterilere kullandırdıkları toplam nakdi kredi tutarının 40 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti. KOBİ kredilerinin Garanti’nin toplam kredi portföyü içindeki payının yüzde 30 olduğunu bildiren Onaran “Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı olarak küçük işletme ve mikro segmentte hizmet verdiğimiz 1,5 milyon müşterimiz bulunuyor. Garanti KOBİ Bankacılığı olarak işkolu rakamlarımıza baktığımızda ise Ağustos 2017 itibarıyla TL nakit kredilerimiz yüzde 22 büyüme gösterdi” dedi.

Kgf’de ilk sırada yer aldık

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık, KOBI Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, geçen yıl sonuna göre Eylül 2017’de KOBİ ve tarım bankacılığı nakdi ve gayri nakdi kredilerde yüzde 30’luk bir büyüme sağlayarak 32 milyar TL’ye ulaştıklarını dile getirdi. Aydın, KGF kredi kullandırımında 12 milyar TL’yle ilk sıralarda yer aldıklarını belirtti.

Nakdi krediler yüzde 24 büyüdü

DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, 1,5 milyon KOBİ’ye sağladıkları finansal desteklerle son 3 yıldır bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüdüklerini ifade etti. Kulaksız “Geçen yıl sektörün yüzde 8,5 büyüdüğü noktada Denizbank KOBİ Bankacılığı olarak nakdi kredilerimizi yüzde 24 büyüttük” diye konuştu.