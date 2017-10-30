Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum Fileleftheros gazetesi, son yıllarda Kıbrıs çevresindeki Doğu Akdeniz sularında sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin ayrıntılı haritalar çıkardığını, sondaj gemisinin doğalgaz yatağı bulunan Kapraz yarımadası açıklarına 2018'in ilk aylarında geleceğini yazdı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak da bir süre önce Türkiye'nin kendisine ait sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de sondaj yapacağını açıklamıştı.

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Barbaros Hayrettin Paşa gemisine ziyareti)