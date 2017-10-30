Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trans Anadolu doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projede "Faz 0" olarak adlandırılan ilk etabın yüzde 93'ünün tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki yıl başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasından sisteme gaz alınmaya başlanacak." dedi.

Düzyol, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Sahası'nda üretilecek doğalgazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak projede gelinen son noktayı, AA muhabirine değerlendirdi.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından yaklaşık 2,5 milyar doların üzerinde kredinin onaylandığını ifade eden Düzyol, TANAP'ta kredilerin geri dönüşünde garantili bir model uygulandığını ve bunun da finans kuruluşlarının işini kolaylaştırdığını kaydetti.

Düzyol, uluslararası kredi kuruluşlarıyla finansman temini görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, "Avrupa Yatırım Bankasının (EIB), Güney Gaz Koridoru ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin kullanması için onaylamasını beklediğimiz toplam 1,3 milyar dolarlık bir finansman paketi daha var. TANAP için EBRD'nin 500 milyon dolarlık finansman paketini onaylaması, EIB ile proje ortaklarımız arasında devam eden müzakere sürecinin beklenenden daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar imzalanan ve imzalanması beklenen kredi sözleşmeleriyle proje için 3 milyar 950 milyon dolarlık kredi kullanımına ulaşılacağını anlatan Düzyol, şöyle konuştu:

"TANAP'ın bütçesi son hesaplamalara göre 7,9 milyar dolara kadar indi. Proje için başlangıçta öngörülen tahmini yatırım bedelinden yaklaşık 3,8 milyar dolar tasarruf sağlamış durumdayız. Bu tarz mega projelerin yaklaşık yüzde 80'i süre ve bütçe aşımıyla biter fakat biz bugüne kadar her iki konuda da oldukça iyi bir performans sergiledik. Bu kadar büyük çaplı bir projede bu kadar büyük bir tasarrufun sağlandığına daha önce çok az şahit olunmuştur. Ayrıca projede inşaat faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemde 13 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlandı."

AVRUPA'YA GAZ AKIŞI 2020'DE

Türkiye-Gürcistan sınırından başlayıp Eskişehir'e kadar uzanacak bin 350 kilometre uzunluğundaki hattın ilk etabı Faz 0'da yaklaşık yüzde 93'lük ilerleme sağlandığını ifade eden Düzyol, "Önümüzdeki yılın başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla boru hattının Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasında sisteme gaz alınmaya başlanacak. Boru hattı sistemini oluşturan tüm yer altı ve yer üstü tesisleri gazlı ortamda tek tek test edilecek. Bunlar için yaklaşık 6 aylık bir süre ayırdık. İnşallah 2018 Haziran sonunda Türkiye'ye ticari gaz teslimatının başlatılması için hazır hale gelinecek." diye konuştu.

Düzyol, Eskişehir'den Yunanistan sınırına kadar uzanacak ve Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) gaz sağlayacak olan Faz 1'in yatırımının ise 2019 ortalarında tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.Bazı politik ve idari sorunlar nedeniyle projenin tamamının 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini ifade eden Düzyol, Avrupa'ya gaz akışının da en erken Mart 2020'de başlayabileceğini aktardı.