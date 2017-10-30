Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gazetecilerle yaptığı sohbette faizlerin indirilmesine  ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.Paranın ilk giriş maliyetiyle satış fiyatı arasındaki fark için  çalışma yapılması gerektiğini belirten Zeybekci, "Mevduata ödenen ya da başka  şekilde temin edilen paranın giriş maliyetiyle satış fiyatı arasında bir bölüm  var. O bölümü oluşturan enstrümanlarda kamunun da maliyeti var; vergiler, harçlar  gibi. Paranın ilk giriş ve satış maliyetleri arasındaki kamu kaynaklı vergi gibi  yükler sıfıra indirilmeli." diye konuştu.

"KAMU BANKALARI ÖN ALABİLİR"

Zeybekci, ekonominin bu kadar rahatladığı bir ortamda karşılık  oranlarının da örtülü maliyet oluşturduğuna işaret ederek, "100 lira kredi  verirken 10 lirası depo olarak yatırılıyor. Siz bunun da maliyetini ödüyorsunuz.  Bu da örtülü maliyet." ifadesini kullandı.

Yüzde 10'luk faizde bir puanın karşılık oranlarından  kaynaklanabildiğine dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Vergiler, harçlar indirilmeli, sıfıra yakın hale getirilmeli.  Karşılık oranı da makul seviyeye indirilmeli, biraz daha dokunulabilir oraya.  Diğer taraftan kamunun maliyetleriyle ilgili yapılabilecek bir bölüm var. Kamu  olarak sen bunu yaptıktan sonra tüm bankacılık sistemine 'Karlarınızı da yarı  yarıya indirin, siz de fedakarlık yapın.' denebilir."

Karla ilgili kamu bankalarının ön alıp liderlik yapabileceğini  vurgulayan Zeybekci, "Kamu bankaları böyle adım atınca diğer bankalar da ister  istemez takipçisi olurlar. Şu anda rahatız. Karşılık oranlarıyla ilgili adım  atılacak ve hareket edilecek bir bölüm var." değerlendirmesinde bulundu.Zeybekci, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranının AB'deki 25  ülkeden iyi olduğunun altını çizerek, "Hakikaten iyi noktadaysam, bununla ilgili  sıkıntılarım yoksa, niye o zaman 2-3 puan daha orada hareket alanımı  değerlendirmiyorum, kullanmıyorum. Her şeyi hesaplamamız lazım." dedi.Bu çalışmanın Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve  Türkiye Bankalar Birliği gibi tarafları olduğunu dile getiren Zeybekci, "Ben  sadece önerilerimi söylemekle yetinirim. Maliye Bakanlığı veren taraf olacak.  Çünkü 'bunlardan vazgeç' dediğin zaman orada kendi dengelerini kurmak zorunda."  diye konuştu.