Et ve Süt Kurumu (ESK), KDV dahil kıymayı kilogramı 29  liradan ve kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış  noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas  et satışına 1 Kasım'dan itibaren başlayacak. 

ESK, ucuz et satışına ilişkin çalışmalarını tamamladı. Konuya ilişkin  duyuru, kurumun internet sitesinde yayımlandı.Duyuruya göre, ESK,  KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan ve  kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının  tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere taze dana karkas et satacak.

İstekli olan marketlerden taze dana karkas et için fiyat  teklifleri yarın saat 17.00'ye kadar alınacak. ESK tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra 1 Kasım'dan sonra marketlere et satışına  başlanacak.

Marketlerde satışı yapılacak ürünler, 0,5 kilogramlık ambalajlarda  olacak. Ürünler taze olarak tüketime sunulacak olup şoklanmış veya donmuş halde  satışı yapılmayacak.Talep etmeleri halinde istekliler sözleşme örneğini Kurumdan  alabilecek ve sözleşme imzalandığı tarihten itibaren zincir marketlerde başka  kıyma ve kuşbaşı ürün satılmayacak.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hafta sonu  yaptığı açıklamada, vatandaşların et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla  karşılayabilmeleri için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtmişti.