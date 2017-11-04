Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB " olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
04.11.2017 - 00:34 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün 'negatif' olduğunu bildirdi
Etiketler : Standard Poor,Türkiyenin yabancı para cinsi,
516781 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/516781.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER