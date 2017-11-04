Enflasyon rakamlarına göre, 2018’de çeşitli vergi, harç ve cezalardaki artış oranının yüzde 17,47 olması bekleniyor. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.  Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yİ-ÜFE’sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14,47 artacak.
MTV’DE YÜZDE 25
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise torba yasaya göre belirlenecek. Daha önce torba yasa tasarısında yüzde 40 artış öngörülmüş, daha sonra toplanan Bakanlar Kurulu oranı yüzde 25’e çekmişti. Yeniden değerleme oranına göre, 1 yıllık pasaport harcı 175,5 liradan 200,9 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 495,8 lira olacak. Alkollü araç kullanan da ilkinde 1.002,8 lira, ikinci yakalamada 1.256,9 lira ceza ödeyecek.

Yeni yılın harç ve cezaları

Türü 2017 2018
Pasaport
6 aya kadar olanlar 120,1 137,5
1 yıl için olanlar 175,5 200,9
2 yıl için olanlar 286,4 327,8
3 yıl için olanlar 406,7 465,5
4-10 yıl için olanlar 573,1 656
Yargı harçları 14,5 16,6
Sürücü belgesi
A, F ve H sınıfı 143,7 164,5
B sınıfı 433,1 495,8
Uluslararası 288,6 330,4
Diğer 722,5 827
Silah harçları
Taşıma (5 yıllık) 4014,5 4595,4
Bulundurma (5 yıllık) 1285,1 1471
Trafik cezaları
Kırmızı ışıkta geçme 206 235,8
Alkollü araç kul.(İlk) 876 1002,8
Alkollü araç kul. (2.) 1098 1256,9
Hız sınırı aşma-%30 206 235,8
Hız sınırı aşma %30 üzeri 427 488,8
Emniyet kemeri ihlali 95 108,7
Yasak yere park 95 108,7
Avcılık belgesi 175,9 201,4

 