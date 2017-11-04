Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarına göre, 2018’de çeşitli vergi, harç ve cezalardaki artış oranının yüzde 17,47 olması bekleniyor. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yİ-ÜFE’sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14,47 artacak.

MTV’DE YÜZDE 25

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise torba yasaya göre belirlenecek. Daha önce torba yasa tasarısında yüzde 40 artış öngörülmüş, daha sonra toplanan Bakanlar Kurulu oranı yüzde 25’e çekmişti. Yeniden değerleme oranına göre, 1 yıllık pasaport harcı 175,5 liradan 200,9 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 495,8 lira olacak. Alkollü araç kullanan da ilkinde 1.002,8 lira, ikinci yakalamada 1.256,9 lira ceza ödeyecek.

Yeni yılın harç ve cezaları

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