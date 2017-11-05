Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Türkiye otomotiv sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladık. Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz Ecotorq motorlu kamyonları kısa bir süre sonra Çin yollarında göreceğimiz için heyecanlıyız. Mühendislik ve teknoloji alanında ülkemize değer katmaktan gurur duyuyoruz. Ecotorq motorlu kamyonlar, büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan’ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor” dedi.