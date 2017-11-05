Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken, yılın 9 ayında 333 bin 478 çekin karşılıksız çıktığını hatırlattı. Palandöken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalış yaşandığını belirterek şunları söyledi: Akıllı cep telefonlarından çek düzenleyenlerin sicilinin anında görülebilmesini sağlayan teknolojik uygulamalar, daha önce karşılıksız çek düzenleyenlere ikinci bir şans tanımıyor.