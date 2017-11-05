Palandöken, yılın 9 ayında 333 bin 478 çekin karşılıksız çıktığını hatırlattı. Palandöken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalış yaşandığını belirterek şunları söyledi: Akıllı cep telefonlarından çek düzenleyenlerin sicilinin anında görülebilmesini sağlayan teknolojik uygulamalar, daha önce karşılıksız çek düzenleyenlere ikinci bir şans tanımıyor.
Karşılıksız çek sayısı %44 düştü
05.11.2017 - 08:53 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çeklere olan güvenin artığını belirterek, karşılıksız çek sayısının azalmasında çeklerde karekod uygulamasının etkili olduğunu ifade etti.
Etiketler : Bendevi Palandöken,çek,karşılıksız çek,
517053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/517053.aspx
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