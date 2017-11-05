Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Boydak Holding; İstikbal, Bellona ve Mondi markalarıyla fuardaki yerini alacak. Boydak Holding Pazarlama Koordinatörü Cüneyt Ocak, fuarda katılımcılara sürprizleri olacağını belirterek, “2018 yılında da öncü rolümüzü üstlenerek bir evin ihtiyacı olan bütün mobilya ürünlerini her kesimin beğenisine sunacağız. İstikbal olarak bu yıl, teknolojik yeniliklerimizden biri olan kendi kendini temizleyen yatak teknolojimizi tüketicilerimize tanıtacağız. Mondi, son teknoloji ürünü olan, vücut sıcaklığını ve nemini dengeleyerek ideal bir uyku ortamı sağlayan yatakla öne çıkacak. Bellona grubumuzda ise, ‘Yoga Rhythm’ adını verdiğimiz yeni bir kumaş teknolojisi ile tüketicilerimizin karşısına çıkacağız. Bu kumaş teknolojisi, ekstra konforun yanı sıra, uyku boyunca enerji depolamanıza, bir sonraki güne daha zinde uyanmanıza yardımcı oluyor” dedi.