Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar hareketli bir haftayı geride bırakırken, özellikle dolarda yaşanan spekülatif oynaklık yeniden gündeme geldi. Yılların hayali yerli otomobil konusunda çok önemli adımların atıldığı ve artık isim isim şirketlerin belli olduğu geçen hafta, taşeron terör örgütleri yeniden devreye sokuldu. Bununla da yetinmeyen karanlık odaklar, dolarda spekülatif hareketlere imza atarak Türkiye’yi güç duruma sokmaya çalışıyor. Cuma gününe 3,80’e yakın seviyelerden başlayan dolar, akşam saatlerinde 3,89’a kadar yükseldi ve tarihî zirvelerine yaklaştı. Türkiye, son dönemlerde bütün engellemelere rağmen elde ettiği yüksek büyüme performansı, artan ihracat gelirleri, milli ekonomi konusunda attığı önemli adımlarıyla gündemde bulunuyor. Bu yükselişi Rusya ve Azerbaycan gibi komşuları, Katar gibi stratejik ortaklarıyla geliştiren Türkiye, özellikle batıyı rahatsız etmeye başladı. ABD’de devam eden iş adamı Rıza Sarraf’ın davasıyla ilgili ortaya atılan asılsız iddialar da, piyasa spekülasyonu çerçevesinde kullanılmaya başlandı.



3,94 TL’YE DİKKAT

Analistler, yüksek gelen enflasyon rakamlarında kur geçişkenliğinin de etkisini göstereceğini, bu sebeple güçlü TL için atılacak adımların kaçınılmaz öneme sahip olduğunu vurguluyor. Dolarda önümüzdeki hafta 3,94 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini vurgulayan analistler, geri çekilmelerin yaşanması halinde 3,83 - 3.78 seviyelerin dikkatle takip edileceğini vurguluyor. Bu arada geçtiğimiz hafta bono faizlerinin de son yılların en yüksek seviyelerine ulaşarak, yüzde 13’ün üzerine tırmanması dikkatlerden kaçmadı.