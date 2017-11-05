Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, zeytinyağı ihracatının kayda alındığı 01 Kasım 2015 - 31 Ekim 2016 sezonunda 55 milyon 618 bin dolar ihracat yaparken, 2016/17 sezonunu yüzde 213’lük artışla 174 milyon 155 bin dolarlık ihracatla geride bıraktı. Bu rakam Türkiye’nin son 4 sezondaki en yüksek zeytinyağı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, 2017/18 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin ilgili Bakanlıkça henüz açıklanmadığını, ancak sektörün tüm kesimlerinde geçmiş yıllardan çok daha yüksek bir rekolte beklentisi olduğunu, bu rekolte artışı sonrasında ihracatçıların sürdürülebilir ürün temini konusunda geçmiş yıllara nazaran daha rahat bir sezon geçireceğini öngördüklerini kaydetti.

2016/17 sezonunda 44 bin 457 ton zeytinyağı ihraç ettikleri bilgisini paylaşan Uygun, "Zeytinyağı ihracatımız bir önceki yıl ise 14 bin 851 ton olmuştu. Zeytinyağı ihracatımız miktar bazında yüzde 249 artış gösterdi. Dünya genelinde 100’den fazla ülkenin mutfaklarına lezzet kattık. 2017/18 sezonunda ise; Türkiye’ye en az 250 milyon dolar döviz kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sezon oluşan rekoltenin katma değere dönüşmesi için üreticiye zeytinyağında verilen destek en az 2.5 TL’ye çıkarılmalı, hem de dane zeytine 50 kuruş ile 1 TL arası prim verilmeli, diğer yandan ihracata verilen destekler de iki katına çıkarılmalı" şeklinde konuştu.

İÇ PİYASADA HEDEF 150 BİN TON ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ

Türkiye’de zeytincilik sektöründeki tüm kurumların zeytinyağı tüketiminin artması için tanıtım çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Uygun, bu tanıtım çalışmalarının iç tüketime olumlu katkı sağlamasını beklediklerini, 2017/18 sezonunda Türkiye’de iç tüketimin 120 bin tondan 150 bin tona çıkacağını öngördüklerini dile getirdi.

İSPANYA VE ABD ZİRVEDE

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında ilk sırayı 59 milyon 269 bin dolarlık tutarla İspanya alırken, Amerika Birleşik Devletleri’ne 46 milyon 375 bin dolarlık altın sıvı ihraç edildi. Bu ülkeleri, 13 milyon 920 bin dolarlık ihracatla İtalya, 12 milyon 239 bin dolarlık altın sıvı satımı ile Suudi Arabistan ve 5 milyon 622 bin dolarla Fildişi Sahili izledi.

SOFRALIK ZEYTİN İHRACATINDAN 110 MİLYON DOLAR

Zeytincilik sektörü, 2016/17 sezonunda zeytinyağı ihracatında başarılı bir grafik çizerken, sofralık zeytin ihracatında yatay bir seyir izledi. Türkiye 2015/16 sezonunda 58 bin 425 ton karşılığı 120 milyon dolarlık sofralık zeytin ihraç etmişken, 2016/17 sezonunda 58 bin 339 ton sofralık zeytin karşılığı 110 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatına imza attı.

Sofralık zeytin ihracatının 89 milyon 675 bin dolarlık büyük dilimi siyah zeytin ihracatından elde edilirken, yeşil zeytin ihracatı 20 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşti.

SİYAH VE YEŞİL ZEYTİN

Siyah sofralık zeytin ihracatında Almanya 30 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Irak 18 milyon dolar ile ikinci, Romanya ise 9 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Yeşil zeytin ihracatında Irak 5 milyon 675 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Almanya 5 milyon 250 bin dolarla ikinci ve Amerika Birleşik Devletleri 2 milyon 920 bin dolarla zirvenin üçüncü basamağını kaptı.