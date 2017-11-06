Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Renault Türkiye’de yüzde 40,6 oranında artan satış rakamları ile yoluna devam ediyor. Üçüncü çeyrekte 8 bin 402 satış adedine ulaşan Yeni Megane Sedan’ın başarısıyla, Grup’un Türkiye pazar payı yüzde 3,5 artarak yüzde 18,8’e yükselmiş durumda. Dacia tarafında ise Duster ile dikkat çeken grup, segmentinin 4x4 liderliğini elden bırakmayarak ekim sonu itibariyle 12 bin 17 adetlik satışa ulaşırken, markanın en çok satan modeli olan Sandero ise 14 bin 81 adeti gördü. Dünyaya Bursa’dan açılan Renault Megane Sedan ise ekim sonu itibarıyla 28 bin 766 adede ulaştı.