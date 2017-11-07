Osman Çobanoğlu ANKARA
Her geçen gün popülerliği artan küçük İnsansız Hava Araçlarına (İHA) ilişkin son veriler ortaya çıktı. Hâlihazırda İHA pilotu sayısı 19 bin 642’ye, İHA sayısı ise 17 bin 448’e yükseldi. Geçtiğimiz dönemde Maliye Bakanı Naci Ağbal, İHA ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Drone’ların sayısı artıyor, ÖTV gelebilir” demişti. Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 7 milyon dolar seviyesinde drone ithal edildiği biliniyor. İHA talimatına göre, kayıtlı araçların yerden yüksekliği 120 metreyi geçemiyor. Yatay mesafede ise bu uzunluk 500 metre olarak biliniyor. Droneların çeşitli yapılardan ve insanlardan en az 50 metre uzaktan uçması gerekiyor. İzinsiz uçurulan araçların yakalanması hâlinde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Droneların şehir içi, meskûn mahal, kalabalık, askerî bölge, havalimanı gibi yerlerde uçuş yapılabilmesi için izin alınması gerekiyor.
7 milyon dolarlık drone ithal ettik
Son zamanlarda revaçta olan drone kullanımı gittikçe artıyor. Türkiye’de, aracın kendisinden çok İHA pilotu bulunuyor.
Osman Çobanoğlu ANKARA
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