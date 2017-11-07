Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya üstündeki operatörlerin yaklaşık yarısına direkt olarak erişim sağlayan ABD’li Level 3, Türkiye’de Turkcell Superonline’ı seçti. Yapılan anlaşmayla Level 3, Türkiye’de POP noktası açarak Türk internetini büyük internet omurgasının içine aldı. Böylece dünya çapında kullanıcılar Türkiye’de üretilen bilgiye daha hızlı erişebilecek. İnternetinin yükünü taşıyan şirketlerin dünyanın her yerinde internet baronları olarak tanımlandığını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan “Biz Turkcell Superonline olarak bu baronların Türkiye’ye gelmelerini kendimize hedef olarak koymuştuk. O günlerde ipek yolunu fiber yoluna çevireceğiz dedik. İstanbul’u internetin merkezi yapacağız dedik. Bu çalışmaların son halkası olarak dünyanın alanında bir numarası olan Level 3’ü Türkiye’ye getirmeyi başardık” dedi. Ayrıca iş birliğ ikapsamında dünya üstündeki kullanıcıların Türkiye’de üretilen dizi ve video benzeri içeriklere ulaşması daha hızlı hâle gelecek.