Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişikliğe giden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her yeni daire için bir otopark şartı getiriyor. Eski yönetmeliklerde bina yapımı sırasında üç daireye 20 metrekarelik bir otopark gösterme zorunluluğu bulunuyordu. Yeni düzenlemede daire başına bir otopark olacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “Yönetmelikte son aşamaya geldik. Kendi içimizde bazı prensip kararları verdik. 10-15 gün içerisinde Başbakanlığa, yayımlanması için göndeririz” dedi. Eski usül uygulamaların istismara açık olduğunu dile getiren Özhaseki “Önceden ‘otopark yeri sıkıntılı efendim çok yok, biz bunun parasını verelim, belediyede bir fonda biriksin sonra da oradan otopark yapılır’ gibi bir düşünceyle paraya çevirme vardı. Hayır, bu yok, çünkü bunun kötüye kullanıldığını gördük” ifadelerini kullandı. Yeni gelecek yönetmelikte, bodrumda gözükmemek ve emsalden sayılmamak kaydıyla çok katlı otopark yapılabileceğine dikkati çeken Özhaseki, binaların bahçe alanlarının komşu bahçelerle birleştirilerek ortak otopark çalışmasının da yapılabileceğini bildirdi.

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Bakan Özhaseki, çarşı içerisinde ev ve iş yeri bulunanlar için de yapıcı çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: Bina sahiplerinden biri derse ki, ‘Ben bunu ABD’de gördüm otomatik asansörlü otoparklar var, şu binamı otoparka çevirmek istiyorum.’ Çeviremez, yıksın yapsın. Gidip belediyeden plan tadilatı falan bir sene uğraşmasın. Belediye bazen ‘yok’ diyor, ‘belediyemize şu kadar yardım yap, oradan şu kadar para kazanacaksın’ diyor. Şimdi böyle bir şey yok. Yıkıp otopark yapabilir.