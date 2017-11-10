Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell'in hissedarlarından Alfa, Çukurova'nın 2014 yılında aldığı kredi karşılığı Ziraat Bankası'na rehinli hisselerini almakla ilgilenirken; üç yıl ödemesiz süresi biten kredinin ilk taksidini tamamlayamayan Çukurova ise bankaya borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Reuters haber ajansına konuşan konuya yakın iki kaynak Alfa'nın hisseleri almak için harekete geçmesini beklediklerini belirterek, iyi bir teklif olması halinde Çukurova'nın hisseleri satmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Bir kaynak, Alfa'nın bu hisseleri alma konusunda istekli olduğunu belirterek, "Ancak Alfa'nın bu isteğinin ne amaçla olduğunun anlaşılması gerekiyor" dedi.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Çukurova Holding'in Rus milyarder Mikhail Fridman'dan aldığı borcu kapatmak için 2014'te Ziraat'ten aldığı 10 yıl vadeli 1,6 milyar dolar kredinin geri ödemesiz süresi doldu.

Fridman'ın varlıklarını Alfa Telecom Turkey adlı şirket üzerinden Lüksemburg merkezli LetterOne adlı şirket temsil ediyor.

Diğer kaynak, kredi geri ödemesi için bulması gereken nakit paranın Çukurova'yı, Turkcell'deki bu dolaylı payın satışını değerlendirmeye istekli hale getirebileceğini ifade etti.

İyi bir teklif gelmesi durumunda Çukurova'nın hisseleri satmayı değerlendirebileceğini ifade eden aynı kaynak, "Bu Alfa da olabilir, başka alıcılar da olabilir. Ancak 2005'teki hissedarlık anlaşması gereği, hisse satışında Çukurova'nın ilk Alfa'ya sorması gerekiyor. Hisselerin satışından gelen parayla bu borç kapatılabilir" dedi.

Çukurova, Ziraat'ten aldığı kredi karşılığında Cukurova Telecom Holdings'de (CTH) bulunan yüzde 51 hissesini rehin verdi. Bu hisseler, karmaşık bir hissedarlık yapısı olan Turkcell'de dolaylı yüzde 13,8 paya karşılık geliyor.

Olayın bir diğer tarafı Ziraat Bankası da 1,6 milyar dolar büyüklükte kredi riskini ve rehinli hisseleri bankacılık kanunu gereği bilançosunda taşımak istemiyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir diğer kaynak, "Teknik olarak Ziraat Bankası bu tutarda rehin verilen bir varlığı alamaz, iştirak edinemez. Yani hukuken Ziraat Bankası bunu iştirak edinemiyor. Öte yandan Çukurova'nın da kredide ödemesiz dönemi bitti. Bunlar süreci hızlandıran gelişmeler" dedi.

Bankacılık Kanunu'unda ortaklık paylarına ilişkin sınırlamaların yer aldığı Madde 56'ya göre, bankaların kredi kuruluşu veya finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynağının yüzde 15'ini geçemez.

Aynı kaynak bugüne kadar Turkcell'den gelen bir miktar temettü ödemesinin Ziraat'e aktarıldığını ancak Çukurova'nın ön ödemesiz sürenin sona ermesinin ardından ilk taksidinin tamamını ödeyemediğini belirterek, "Burada bir çözüme ihtiyaç var" dedi.

Konuyla ilgili Çukuorova Holding, Ziraat Bankası ve Turkcell'den Reuters haber ajansına bir açıklama yapılmadı.

LetterOne ise, "piyasa ve arbitrasyon söylentileri hakkında hiçbir zaman açıklama yapmadık" dedi.