Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Paradise Paper adlı geminin Malta bandralı olması sebebiyle vergi avantajı sağladığına dair iddialar üzerine açıklama yapan Kalkavan, “Dünyada vergi avantajı sağlayan Malta ve benzeri ülkelerdeki off-shore sisteminin denizcilik sektörü özelinde doğru anlaşılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkeler, dünyada yıllık 11 milyar tona ulaşan deniz taşımacılığı ticaretinde rekabet avantajı sağlamak için çeşitli vergi, yatırım ve finansman teşvikleri uygular. Türkiye’de kayıtlı gemiler Malta ve benzeri ülkelerdeki vergi avantajına sahiptir. Bir diğer deyişle, denizcilik sektöründe Malta ve benzeri ülkeler ne kadar vergi cenneti ise Türkiye de vergi cennetidir. Bu durum Türkiye için tek kuruşluk vergi kaybına sebep olmamaktadır.” dedi. “Dünya denizcilik sektöründe bir başka ülkenin siciline kayıtlı olmak, tamamen yasaldır” diyen Kalkavan, “Bugün var gücümüzle denizcilik filosunu büyütmeye çalışıyoruz. Sicili ne olursa olsun, sahip olduğumuz her gemi yüzer bir fabrikadır. Bir Türk şirketinin dünyanın herhangi bir yerinde fabrika kurması ya da bir şirketi satın alması neyse, Türk gemisinin yabancı sicilde olması da aynı şeydir. Bir Türk geminin Malta sicilli olması, uygulanan muhtemel ambargolardan korunma amaçlıdır.” diye konuştu.