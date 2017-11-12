Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zengin sosyal olanakları ve modern yaşam alanlarıyla Bahçeşehir’i yepyeni bir konut konseptiyle buluşturan KİPTAŞ, çevresindeki kamu kurumları, okullar ve kolay ulaşım imkanlarıyla ailelerin öncelikli tercihi arasında yer alıyor. 3+1 ve 4+1 dairelerinde yatırımcıya yüzde 5 peşinatla 60 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı sunan KİPTAŞ, özellikli projesinde 3+1 daireleri 583.000 TL, 4+1 daireleri ise 697.650 TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılara sunuyor.

MAHALLE KÜLTÜRÜ VADİTEPE’DE

Bugüne dek inşa ettiği 75.000 konutla kalite ve güvenin sembolü haline gelen KİPTAŞ, az katlı ve yüksek katlı blokların yer aldığı projesinde, klasik mahalle yaşamını modern şehir hayatına taşıyor. 2+1’den 5+2’ye kadar konut seçeneklerinin yer aldığı Vaditepe Bahçeşehir’de sınırlı sayıdaki 3+1 ve 4+1 dairenin satışları devam ediyor.

Doğa ile iç içe bir yaşam sunan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness, sauna, Türk Hamamı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve yeşil alanlar yer alıyor. Yakın mesafede yer alan AVM ile modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren Vaditepe Bahçeşehir’in içerisinde ayrıca; cami, market, ilkokul, ortaokul ve lise bulunuyor. 284 dönüm arsa ve 25 bin metrekarelik ticari alanlara sahip projenin yanı başında yer alan Bahçeşehir Göleti de projeye ayrı bir değer katıyor.

LOKASYON AVANTAJI SUNUYOR

TEM Otoyolu’na 1 kilometre mesafede yükselen Vaditepe Bahçeşehir, özellikli konumuyla dikkat çekiyor. Bahçeşehir araç-giriş çıkışlarındaki trafiği rahatlatmak amacı ile inşaatına başlanan bağlantı yolları inşaatının bu yılın sonunda tamamlanıp hizmete açılmasıyla, proje lokasyon ayrıcalıklarına bir yenisini daha ekleyecek. Avrupa’nın en büyük havalimanı kabul edilen 3. Havalimanı’na yakınlığıyla da ön plana çıkan Vaditepe Bahçeşehir, ayrıca güzergahı netleşen Kanal İstanbul projesine de komşu bir noktada konumlanıyor.

Bahçeşehir’in kalbinde; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Çevreyolu ve bağlantı yollarının yanı sıra Marmaray, Metro hattı, 3. Havalimanı gibi projelerin kesişim noktasında bulunan proje, gayrimenkul yatırımcılarının gözde projeleri arasında yer alıyor.