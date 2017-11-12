Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

EPDK, 2018 yılının sonuna kadar 81 ilin tamamına doğalgaz ulaştırmayı hedeflerken, diğer yandan da ilçelere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda eylül ve ekim aylarında 12 ilçenin daha lisans kapsamına alınması onaylandı. Böylece şu anda 517 ilçe doğalgaz dağıtım bölgeleri kapsamına alınmış oldu. Hâlihazırda bu ilçelerin 363’ünde doğalgaz kullanılır hâle geldi. Türkiye’de toplam doğalgaz abone sayısı 13 milyona ulaşmış durumda. Bu sayı da yaklaşık 50 milyon nüfusa tekabül ediyor. Yani bugün itibarıyla nüfusun yaklaşık yüzde 65’ine doğalgaz ulaşmış durumda. Gelecek 3 yıllık planlamalara göre doğalgazın ulaştırılacağı yeni il ve ilçelerle birlikte ilave 2 milyon abone artışı yaşanması bekleniyor. Bu artışın nüfus olarak karşılığının 8-10 milyon kişi civarlarında olacağı düşünülüyor. Bu hedefler doğrultusunda 2019 yılı itibarıyla toplam nüfusun yüzde 75’ine doğalgaz ulaştırılmış olacak. Eylül ve ekim ayları içerisinde lisans kapsamına alınması onaylanan ilçeler şöyle: Isparta Yalvaç, Ardahan Göle, Van Muradiye, Malatya Darende ve Trabzon’un Araklı, Arsin, Sürmene, Hayrat, Maçka, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Yomra ilçeleri. Bu ilçelere 2 yıl içinde doğalgaz arzı yapılması planlanıyor.