Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Hazine  Müsteşarlığının girişim sermayesi ya da ortak yatırım fonlarına finansman  sağlayan üst fonlara kaynak aktarmak için yetkilendirildiğini hatırlatarak, bu  düzenlemenin girişimcilik ekosisteminde beklenilenin üzerinde bir kaldıraç etkisi  oluşturduğunu söyledi.

Girişimcilik ekosistemine "fonların fonu" aracılığıyla kademeli  aktarılan kaynağın sektörün gelişmesine önemli etkileri olmasına rağmen yabancı  fonların Türkiye'ye çekilmesinde yeterli esnekliği sağlamadığına işaret eden  Şimşek, yapılan düzenlemeyle Hazine'nin fonlara doğrudan kaynak aktarımının  önünün açıldığını bildirdi.

Şimşek, "Torba yasa tasarısında yer alan yeni düzenlememizle sistem  daha esnek ve erişilebilir hale getirilecek ve Hazine Müsteşarlığının doğrudan  fonlara kaynak aktarması sağlanacak.  Bu sayede yabancı fonların Türkiye'de daha  fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilmiş olacak." diye konuştu.

Girişimcilik sermayesinin fonlarla desteklenmesine devam edileceğini  vurgulayan Şimşek, böylece istihdam olanaklarının ve üretimin artırılacağını,  daha güçlü ve dirençli bir ekonomi oluşturulacağını kaydetti.

KOBİ'LERE DAHA ÇOK VE HIZLI KAYNAK

Türkiye'de girişimcilerin önemli sorunlarından biri olan finansmana  erişim noktasında elde edilen ivmenin aynı hızla devam etmesini sağlayacaklarını  dile getiren Şimşek, sistemle KOBİ’lere daha çok ve hızlı kaynak aktarılacağını  bildirdi.

Şimşek, "Girişim sermayesi fonları başta olmak üzere ülkemizin  gelişmesine ve orta gelir tuzağından kurtulmasına fayda sağlamak amacıyla  kurulacak kalkınma fonlarına, teknoloji odaklı spesifik fonlara ve bölgesel  fonlara Müsteşarlığımız doğrudan kaynak sağlayacak." ifadesini kullandı.

Katılım bankalarıyla iş birliğiyle bir fon kurulmasının da  gündemlerinde olduğunu anlatan Şimşek, "Bu fon aracılığıyla girişimcilerimizin  faizsiz finansmana erişiminin artırılmasını teminen mudaraba-muşaraka benzeri  alternatif finansman araçlarının kullanılması, yaygınlaştırılması  planlanmaktadır." dedi.

ÜNİVERSİTELERDEKİ GENÇ GİRİŞİMCİLER UNUTULMADI

Söz konusu düzenlemeyle yapılması planlananlardan birinin de  üniversitelerdeki genç girişimcilerin ihtiyaçlarını hızlı karşılayacak bir  mekanizma kurmak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda üniversitelerin bünyesinde bulunan teknoloji transfer  ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi çekirdek ve erken aşama  girişimlere yönelik faaliyette bulunan merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş  fikirleri veya şirketlerin ticarileşme esası gözetilerek finansmana erişimi bir  çekirdek fon üzerinden sağlanacak."