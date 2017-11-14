Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele her geçen yıl artarken, ele geçirilen, insan ve çevre sağlığına zararlı ürünlere yönelik imha işleri de sürüyor. Bu yılın başından ekim sonuna kadar 99 milyon lira değeri olan kaçak eşyanın imhası gerçekleştirildi. Bu değeri oluşturan ürünler arasında 14,1 milyon paket sigara, 933 bin şişe alkollü içki, 401 ton çay ve diğer eşyalar bulunuyor. Bakanlık, numune alınarak bu ürünlerin doğrudan imha edilmesi yönünde düzenleme yapmış, süreci hızlandırmıştı. Eşyaların imhasıyla birlikte gereksiz depoma, çevre ve insan sağlığına zararlı durumların ortaya çıkması engelleniyor. Bu arada kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşyalar; insan, bitki, hayvan ve çevre sağlığı ile millî güvenlik yönünden bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde ekonomiye kazandırılarak kayıt altına alınabiliyor. Bu kapsamda 2017’de 4,8 milyon lira değerinde eşya, bedelsiz olarak kamu kurumlarına tahsis edildi. Bunlar arasında giyim, tıbbi malzemeler ve eğitim malzemeleri gibi eşyalar bulunuyor.