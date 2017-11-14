Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER ANKARA

ünya genelinde Müslümanların gelir seviyesinin artması ve seyahate yönelme istekleri helal ürünlere talebin hızla artmasını sağladı. 2015 yılında 151 milyar dolar olan Müslüman seyahat pazarının 2021’de 243 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu durum da Sri Lanka’dan İngiltere’ye, Avustralya’dan Filipinler’e kadar birçok ülkede uygun konaklama ve rekreasyon hizmetlerine hız kazandırdı. Helal turizme artan yoğun ilgi, pazardan daha çok pay almak isteyen Türkiye’yi de harekete geçirdi. Uzmanlara göre, Türkiye, dünyada yaygınlaşan helal turizm potansiyelini kullanırsa, 2023 hedefindeki 50 milyar dolarlık turizm gelirine rahatlıkla ulaşıp, bu gelirin yüzde 30’unu helal turizmden kazanabilecek. Gazetemize konuşan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Pamukçu, refah seviyesinin yüksek olmaması, dini vecibelerini yerine getirmede sıkıntı yaşayabileceği düşüncesi ile muhafazakâr kesimin turizm faaliyetlerinden uzak kaldığını söyledi­. Pamukçu, son yıllarda din ile turizm arasında ki pozitif ilişki üzerine çalışmaların yapılması sayesinde müslüman turistlerin de sektöre sıcak bakmaya başladığını anlattı.

2023 HEDEFLERİNE GİRDİ

Türkiye’nin bu yıl helal turizm pazarında farklı turistik ürün ve hizmetleri bünyesinde barındıran bir pazar olduğunu göstermek için çalışmalarını hızlandırdığını vurgulayan Pamukçu “Ülkemizde 24-25 Ekim 2017 tarihlerinde 44 ülkeden yabancıların katılımı ile 9. Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı tertip edildi. İstanbul’da 14 bin ziyaretçi, 70’in üzerinde firma katılımcısı ve 30’u aşkın uluslararası heyet ile helal Expo 2016 düzenlendi. Helal Expo 2017 ise 23-25 Kasım 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığının himayesinde helal turizm, helal gıda, İslami finans, İslami tekstil, helal tıp, helal kimya ve ecza konu başlıklarında tertip edilecek” diye konuştu. 3. Turizm Şûrası’nda helal turizmin gündeme geldiğini hatırlatan Pamukçu, Türkiye’nin 2023 stratejisine helal turizmi de dâhil ettiğini belirterek “Komisyonda, helal turizmin ülke politikası olarak belirlenerek 2023 stratejisinde yerini alması ve helal turizme yönelik standartlar ile akreditasyonların belirlenmesi önerileri getirildi” ifadelerini kullandı. Pamukçu, turizmde yeni dönemde helal turizm eylem planının da yerini alması bu pazarda Türkiye’nin rekabet edebilecek konuma yükselmesini sağlayacağının altını çizdi.