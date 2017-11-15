Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu verilerine göre, sektörün toplam mevduatları bu yılın 9 ayında 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,1 artarak 1 trilyon 511 milyar 833 milyon lira oldu. Toplam nakdi krediler de yüzde 23,3 yükselerek 2 trilyon 22 milyar 858 milyon liraya ulaştı. Sektörün borçlandırma sürdürülebilirliğini sağlamasında kritik önem taşıyan göstergelerden kredilerin mevduata oranı, Eylül 2017 itibarıyla 79 ilde yüzde 100’ü aştı. Söz konusu oran, 2016’nın eylül sonunda 77 ilde yüzde 100’ün üzerinde bulunuyordu. Kredilerin geri dönüşümünde ise iyileşme kaydedilirken, bu yılın 9 ayında 2016’nın aynı dönemine göre takipteki alacakların nakdi krediye oranı 65 ilde geriledi. 81 ilden sadece 2’sinin borcu, mevduatından daha az düzeyde gerçekleşti. Kredilerin mevduata oranı Tunceli’de yüzde 77,7, Zonguldak’ta yüzde 91,4 oldu.

EN SADIK GÜMÜŞHANE

Takipteki alacakların krediler içindeki payına bakıldığında Şanlıurfa yüzde 5,99 ile ilk sırada yer aldı. Borcuna en sadık il yüzde 1,54 ile Gümüşhane oldu.

EN BORÇLU GAZİANTEP

Toplam kredilerin mevduata oranının yüzde 318 olduğu Gaziantep’te, 1 TL’lik mevduata karşılık, 3,2 TL’lik kredi kullandırımı gerçekleşti.