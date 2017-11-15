Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarımı İkinci Dünya Savaşı sonlarında, Sovyet general Mihail Kalaşnikov tarafından yapılan ve savaş bölgelerindeki sirkülasyonu hâlâ en yüksek silah AK- 47, ya da Mihail'in soyadıyla anılan şekliyle Kalaşnikof satılıyor.

Silahın yapımcısı Kalashnikov Kontsern'den yapılan açıklamaya göre bir süredir özelleştirmeye gitmeyi planlayan şirket satılacak ve yatırımcı Alexey Krivoruchko, şirketin en büyük hissedarı olarak kalacak.

Kalashnikov Kontsern'in çoğunluk hissesini elinde tutan Rostec'in CEO'su Sergei V. Chemezov, pazartesi günü Dubai'de yaptığı açıklamada Kalashnikov yüzde 26'sını satmak üzere hükümet izni aldıklarını ve çalışmalarda sona geldiklerini söyledi. Ancak Chemezov açıklamasında özellikle bir alıcı ismi belirtmedi. Fakat Rostec'in bu payı da Krivoruchko'a devretmesi bekleniyor.

KRIVORUCHKO'NUN HİSSESİ YÜZDE 75'E ÇIKACAK

2007'de kurulan kamuya ait, sivil ve askeri sanayi üreticisi Rostec, savunma fabrikalarında üretim hatlarında bir yandan devletin kontrolünü artırmayı hedeflerken diğer yandan hisse satabilecek özel yatırımcıları kolluyor.

Şirket, 2013'teki kısmî özelleştirme kapsamında Kalashnikov Kontsern'in yüzde 49'unu satmıştı. Kalashnikov'un yüzde 51 hissesi hâlâ Rostec'e aitken, dört yıl önceki satıştan sonra Alexey Krivoruchko şirketin yüzde 25 payını elinde tutuyor. Diğer iki yatırımcı ise Andrei Bokarev ve İskender Mahmudov.

Rostec'in kendine ait payı kime satacağı açıklanmazken, Bokarev ve Mahmudov, cuma günü yaptıkları açıklamada hisselerini Krivoruchko'ya devredeceklerini söylemişti. Bu durumda Krivoruchko, Rostec'in satacağı payla beraber Kalashnikov Kontsern'in yüzde 75'ine sahip olacak.

51 MİLYON DOLAR KÂR

Özelleştirme teklifini şubat ayında sunan Rostec'e bugüne kadar izin çıkmamıştı. O dönem Rus medyasında yer alan haberlerde, Moskova'daki tren hatlarında da yatırımı olan Krivoruchko'nun taliplerden biri olduğu açıklanmıştı.

Yüksek kârlılığı nedeniyle özelleştirmeye hazır olduğu belirtilen Kalashnikov, geçen yıl 308 milyon dolarlık satış yapıp, 51 milyon dolar kâr etti.

ALTIN ÇAĞ PUTİN

Dünya genelindeki sayısı 100 milyon adet olduğu tahmin edilen kalaşnikof silahlarının üreticisi bir süredir kurumsal bir dönüşüm içerisindeydi. Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde şirket, Rusya'nın savunma endüstrisinde daha geniş bir stratejiye sahip oldu.

Yalnızca orduya değil, sivillere de silah satışı yapan kurum ayrıca sürat tekneleri, insanız hava aracı yapıyor, ismini kullanan bilgisayar oyunlarından telif ücreti alıyor.

ABD'YE RUS ORDUSUNDAN DAHA FAZLA SİLAH

Ukrayna'daki iç savaş sonrası Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği gerekçesiyle artan ABD yaptırımları, Kalashnikov'u ABD'de "Baikal" ve "Saiga" isimleri altında silah satmaya yöneltti. Yaptırımlardan önce Kalashnikov, dünyada sivil silahlanmanın en yüksek olduğu ABD'ye, Rus ordusuna sattığından daha fazla silah satıyordu.

Yaptırımların ardından kaybı kapatmaya çalışan şirket geçen ay, AK-47'nin başka bir çeşidi AK-103'ü üretmek üzere Suudi Arabistan'la lisans anlaşması imzaladı. Rusya'da da sivil silahlanmayı artırmak isteyen Kalashnikov, kendi logosunun olduğu giyim ve reklam ürünleri çıkardı.