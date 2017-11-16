Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşe alım ve danışmanlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ve merkezi İngiltere’de bulunan Reed’in Global Üst Yöneticisi (CEO) Tom Lovell, esnek iş modeli ile artık ömürlük işlerin yerini portföy işlerin aldığını bildirdi. Türkiye’de esnek iş gücü konusunda özel istihdam bürosu olarak çalışmaya başladıklarını hatırlatan Lovell, Reed’in şu an dünyada 5 binden fazla şirkete 20 binden fazla geçici iş gücü sağladığını söyledi. Lovell, “İngiltere geçici iş gücü istihdamı konusunda Avrupa’nın en büyüğü. İngiltere’de iş gücünün yüzde 4’ü geçici istihdam büroları tarafından karşılanmakta ve İngiltere, şu anda son 40 yılın en düşük işsizlik oranına sahip. Bugün 20’den fazla sektörde, farklı şekillerde geçici iş gücü sağlıyoruz. Bunların içinde insan kaynakları, mühendislik gibi pek çok kanal bulunuyor” dedi.

Geçici istihdam gücünün Avrupa’da son zamanlarda çok popüler hâle geldiğini dile getiren Lovell, “Bugüne kadarki tecrübemizden gördük ki, geçici iş gücü modeli kadın iş gücünü istihdama kazandırmak için son derece faydalı. Artık ömürlük işlerin yerini, ‘portföy işler’ dediğimiz bir model alıyor. Ayrıca geçici istihdam modeli çalışanların daha fazla tecrübe edinerek kariyer yapmalarını sağlıyor. Esnek iş gücü, kesinlikle Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak ve hem şirketlerin hem de çalışanların kendilerine değer katmasına sebep olacak” diye konuştu.