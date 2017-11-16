Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL



Hükûmetin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına attığı adımlar ve sağladığı vergi teşvikleri neticesinde Türkiye’nin cazip bir girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Devletin yanı sıra melek yatırımcılar ve büyük yatırım firmaları “fikrim var” diyen girişimcilere erken aşamada fon desteği sunuyor. Bu destekler fikirlerin hayata geçirilmesini sağlasa da firmaların bir belirli bir noktada tıkanıp kalmasına sebep oluyor. Türk Telekom bu alandaki eksikliği gidermek ve Türkiye’den milyar dolarlık firmaların çıkmasına katkıda bulunmak için Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi kuracağını açıkladı. Türkiye’de girişimcilerin nakit desteği bulmakta zorlanmadığını aynı zamanda çok rahatlıkla mentörlük desteği alabildiğini ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ancak bu firmaların bir noktadan sonra ileri aşamaya geçemediğini söyledi. Kuracakları şirketle hizmet vermeye başlamış ve belirli bir olgunlağa ulaşmış firmalara destek olmayı amaçladıklarını dile getiren Er “Bu tür destekler ABD ve Avrupa ülkelerinde var ama Türkiye’de bir ilk olacak. Şirketlerle kader birliği yapacağız. Firmalara ortak olacağız. Ya tutarsa değil, tutması için çalışacağız. Onları gerçek değerlerine ulaştıracağız. Sadece para desteği vermeyeceğiz. Türk Telekom olarak arkasında olacağız. Geliştirilen teknolojileri Türk Telekom’da da kullanacağız. Limitlerimiz yok, her iş koluna açığız. Yeter ki teknoloji tüm insanlara dokunsun” dedi.



GİRİŞİMCİ BİZDEN ÇOK KAZANACAK

Girişimcilerin firmalarını ellerinden almak gibi bir düşüncelerinin olmadığını özellikle vurgulayan Er “Melek yatırımcılar bir firmaya destek verdiklerini zaman yüzde 60-70’ini isteyebiliyor. Yani girişimci fikrini hayata geçirebilmek için fedakarlık yapmaya zorlanıyor. Ancak biz bugüne kadar hiç yapılmayanı yapıyoruz. Girişimci daha çok kazansın istiyor. Şirketiniz sizde kalsın, birlikte hareket edelim diyoruz. Girişimcinin geminin kaptan köşkünde olmasını istiyoruz” diye konuştu.



Türk Telekom olarak girişimcilik alanına yaptıkları yatırımlarla ülkeden küresel düzeyde faaliyet gösteren inovatif markaların, milyar dolarlık girişimlerin çıkmasına destek olacaklarını belirten Er, şunları kaydetti: Bu hedefle, 2013 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör start-up hızlandırma programı olan PİLOT programını geliştirdik ve bugüne kadar 45 projeye toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağladık. Özellikle teknoloji alanındaki yenilikçi iş fikirlerini, sağladığımız finansal destek ve tecrübemizle destekliyoruz. Girişimlerimize, dünyanın lider teknoloji şirketleri ve yatırım ağları da dahil olmak üzere birçok önemli kurum ve kuruluştan oluşan bir networke erişebilme fırsatının yanında nakit desteği ve Türk Telekom ile iş ortağı olma fırsatı sunuyoruz. Kurduğumuz Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile girişim ekosisteminin tamamına etki eden bu destekleri katlayarak artıracağız” dedi.