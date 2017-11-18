Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 15 yılda enerji alanında büyük devrim gerçekleştiren Türkiye, kömür üretiminde de atağa kalktı. Türkiye’nin “yerli enerji” stratejisi çerçevesinde, yaklaşık 8 bin megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülen yeni kömür sahalarının 30 yıllığına özel sektöre devredilerek ekonomiye kazandırılması planlanıyor. Enerjide yerli kaynakların kullanımının artırılması anlayışıyla, farklı bölgelerdeki yeni kömür sahaları değerlendirilecek. 720 megavatlık elektrik üretim santrali kurulacak Çayırhan B sahası ve termik santralinin 30 yıl süreyle özel sektöre devredilmesi ihalesiyle başlayan bu süreç, Eskişehir Alpu’da 4 bin megavatlık, Afyon Dinar’da bin 400 megavatlık, Tekirdağ’da bin megavatlık ve Kırklareli’nde 800 megavatlık yeni sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek. Böylece, orta vadede yerli kömürde yaklaşık 8 bin megavatlık yeni elektrik üretim kapasitesi, bu sahalarda kurulacak santrallerle devreye alınmış olacak. Türkiye’nin kömür üretiminin artış eğiliminde olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye’de geçeceğiz. Hedef 2018 sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak” dedi. Enerji alanında çok önemli değişiklikleri hayata geçirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, “2016 sonu cari açığımızın neredeyse 1,5 katından daha fazla bir rakamı bu alana harcayan bir ülke olarak çok daha büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık” diye konuştu.