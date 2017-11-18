Osman Çobanoğlu ANKARA
Buna göre, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren muhtarların sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu tarihten önceki borçları muhtarların kendilerine ait olacak. 1 Mayıs 2017 tarihinden önce prim borcu olan muhtarların borçlarını ödedikten sonra aylık bağlanma talebinde bulunma hakkına sahip olacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeye göre, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren muhtar sigortalıların prim ödeme yükümlüsü İl Özel İdareleri veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları olacak.
Muhtarın sigorta primi devletten
18.11.2017 - 07:13 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarların primlerinin devlet tarafından ödeneceği açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
520586 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/520586.aspx
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