Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Buna göre, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren muhtarların sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu tarihten önceki borçları muhtarların kendilerine ait olacak. 1 Mayıs 2017 tarihinden önce prim borcu olan muhtarların borçlarını ödedikten sonra aylık bağlanma talebinde bulunma hakkına sahip olacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeye göre, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren muhtar sigortalıların prim ödeme yükümlüsü İl Özel İdareleri veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları olacak.