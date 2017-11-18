Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, metro ve metrobüs duraklarında başkasının yerine kart basarak, haksız kazanç elde eden kişiler hakkında soruşturma başlattı. Gazetemizin gündeme getirdiği ‘Akbil’in akıllıları-Ayda 5 bin TL kazanıyorlar’ başlıklı haber üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. İBB, Mali Suçları Araştırma Kuruluna başvurarak, söz konusu kişilerin başkasının yerine kart kullanmak suretiyle hukuka aykırı davrandığını bildirdi. Bileti olmayan yolcu veya turistler için İstanbulkart basıp, 70 kuruş ila 1 lira arasında değişen tutarlarda fark alan kişilerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde düzenlenmiş olan “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işlediği tespit edildi. Konu ile ilgili soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.