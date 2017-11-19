Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA - Terör örgütlerinin korkulu rüyası olan T-155 Fırtına Obüslerinin yeni versiyonu Fırtına-2’nin üretimine, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda başlandı. Fırtına’dan daha gelişmiş ve yetenekli olması beklenen Fırtına-2 adlı yeni modelin, atış hızı ve menzilinin artırılacağı bildirildi. Ayrıca obüslerin üzerinde Aselsan tarafından üretilen SARP Silah Sistemine de yer verilecek. Fırtınalar, 48 adet mühimmatı taşıma kapasitesine sahip. Kule ve gövdesi kaynaklanmış çelik zırh plakalar ile kaplanan araç, 14,5 mm zırh delici mermi ve 155 mm mühimmatın parça tesirine karşı balistik koruma sağlayabiliyor.