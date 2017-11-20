Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM'den yapılan açıklamalara göre şirket, İran pazarına yönelik araştırmalarını sürdürüyor ancak giriş kararı verilmiş değil. Basında yer alan haberlerde, İran pazarına yatırım yapılması ile ilgili olarak olumlu kararın alındığı belirtilmişti.

BİM'İN İRAN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?

BİM'in İcra Kurulu üyesi ve CFO'su Haluk Dortluoğlu, 2015 yılında İran pazarı ilk kez gündeme geldiğinde, "ABD ve Avrupa Birliği ile varılan anlaşma İran'ı yeniden dış dünyaya açık ve global ekonomi ile etkileşim içinde bir ülke haline getiriyor. İran'da yatırım için ciddi potansiyel var. Ancak BİM'in bu aşamada İran'da yatırım planı bulunmuyor." demişti.

6 Şubat 2017'de ise BİM Yönetim Kurulu, pazara yönelik araştırma çalışmalarını başlatmak ve gerektiğinde mağaza açmak dahil tüm süreci takip etmek üzere İcra Kurulu'na yetki vermişti.