Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5,64 liradan 5,57 liraya, Ankara'da 5,68 liradan 5,61 liraya, İzmir'de ise 5,65 liradan 5,58 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine 7 kuruş indirim geldi
21.11.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim geldi.
Etiketler : benzin,indirim,haberler,son dakika,
521480 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/521480.aspx
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