Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5,64 liradan 5,57 liraya, Ankara'da 5,68 liradan 5,61 liraya, İzmir'de ise 5,65 liradan 5,58 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.