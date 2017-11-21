Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Kasım 2017 Salı altın fiyatları belli oldu. Peki altın düştü mü, altında son durum ne, altının gramı ne kadar oldu, çeyrek kaç para? gibi soruların cevaplarını merak edenler buraya. Sizler için altın fiyatlarında son durumu bu haberde derledik. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 162,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 266,00 lira, Cumhuriyet altını 1.086,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 162,40 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 162,80 163,00 162,20 162,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.073,00 1.090,00 1.069,00 1.086,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 148,50 152,50 148,00 152,00

Lira(Tam) Ziynet 1.048,00 1.069,00 1.045,00 1.065,00

Yarım Ziynet 525,00 535,00 523,00 533,00

Çeyrek Ziynet 262,00 267,00 261,00 266,00