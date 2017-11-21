Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Turkcell arasında, Merhaba Umut Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün’ün imza attığı protokol kapsamında Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi, teknolojiyle donatıldı. Turkcell kampın iletişim ihtiyacının sorunsuz karşılanması amacıyla mobil iletişim altyapısı kurulumunu gerçekleştirdi. Kampta ayrıca, çocukların teknoloji ile buluşması amacıyla fiber internet bağlantılı teknoloji merkezi de kuruldu.

Dr. Mehmet Güllüoğlu: “İnsani yardımda kamu-özel sektör işbirliği hayati önemde”



Protokol töreninde konuşan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu insani yardım alanında kamu-özel sektör işbirliğinin önemine değinirken, bu işbirliğinin savaş ve doğal afetlerde hayati değerde olduğu vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye’de kamplarda ve kamp dışında toplam 3 milyon Suriyeli misafirimiz var. Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir davranış sergiliyor ve insani yardım konusunda dünyada ilk akla gelen ülkelerden biri olarak kendini konumlandırıyor. Dünyanın çok farklı bölgelerinde yaşanan felaket ve doğal afetlerde çoğu zaman bölgeye ilk ulaşan ülke Türkiye oluyor. Bu süreçlerde devlet ve özel sektör destek halinde çalışmalı. Turkcell gibi iletişim ve teknoloji devinin desteği ve işbirliği örnektir. Sadece mülteciler konusunda değil, ülkelerin ve insanların karşı karşıya kaldığı savaş, deprem ve sel gibi doğal afetler gibi durumlarında da birlikte çalışılmalı, roller üstlenilmelidir. Devletlerin olmadığı yerde Turkcell gibi özel sektörün değerli temsilcileri devreye girmelidir. Bugün burada bu değerli işbirliğinin ilk adımını atıyoruz, kapıyı aralıyoruz. İlerleyen günlerde yeni işbirlikleri ile beraber olacağımızı umuyor ve bu değerli işbirliği için Turkcell’e teşekkür ediyorum.”

İsmail Bütün: “Türkiye insani yardımda süper güç, Turkcell Türkiye’nin hizmetinde”



Protokol töreninde konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün Türkiye’nin insani yardımda bir süper güç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “2012 yılından bu yana ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin durumu tüm dünya için bir insanlık dramına dönüştü. Turkcell olarak biz de üstümüze düşen görevin farkındalığıyla, konuyu ele aldık, tüm adımlarımızı aynı hassasiyetle planladık. Suriye’den kaçışın başladığı günlerden bu yana sınır bölgesindeki altyapı hizmetlerini artırdık. Bugün Türkiye’de yaşayan 3 milyon Suriyeli’nin 1.7 milyonuna Turkcell olarak hizmet veriyoruz. 2014’te ilk Arapça Çağrı Merkezini açtık. 2016 yılının Eylül ayında Birleşmiş Millet Genel Kurulu döneminde New York’ta Merhaba Umut mobil uygulamamızı lanse ettik. Bu uygulamamızla hem Birleşmiş Milletler hem de Dünya GSM Birliği’nden (GSMA) ödül aldık. 615 bin kişi tarafından indirilen uygulamada Türkçe öğrenme kartları 400 milyon kez görüntülendi. Sesli tercüme kullanımı 10 milyona ulaştı. Bu yıl da AFAD Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde Merhaba Umut Teknoloji Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Fiber internet altyapısı ve teknolojik ekipmanlarıyla merkezde, çocukları teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya, iletişim ve teknoloji dünyasının imkanlarını en iyi biçimde kullanmaya devam edeceğiz.”

Türkçe’yi ‘Merhaba Umut’ ile öğreniyorlar



Turkcell’in Eylül 2016’da lanse ettiği Merhaba Umut uygulaması, başta Suriyeliler olmak üzere anadili Arapça olan bireylerin Türkiye’de dil engelini aşıp günlük yaşama adapte olabilmeleri için hayata geçirildi. Turkcell Akademi tarafından geliştirilen mobil uygulama tüm operatörlerin müşterilerine açık ve ücretsiz olarak kullanılıyor. Dünyada bir ilk olan bu uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçe’de en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyorlar. Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli çeviri özelliğinden de faydalanabiliyorlar. Türkiye’de günlük yaşamda ihtiyaç duyulan resmi işlemler, sağlık, eğitim, seyahat, barınma ve destek hizmetleri gibi birçok farklı konuda önemli bilgilere kolayca ulaşabiliyorlar. En yakın resmi kurum, hastane, eczane, banka, cami, polis merkezi, otobüs durağı gibi önemli yerler isim, adres ve uzaklıklarına göre gösteriliyor ve harita üzerinden yol tarifi veriliyor. 615 bin kişi tarafından indirilen uygulamada Türkçe öğrenme kartları 400 milyon kez görüntülendi. Sesli tercüme kullanımı 10 milyona ulaşırken, uygulama içinde yer alan faydalı bilgiler bölümü ise 4 milyondan fazla tıklandı.

Yüksek hızda fiber interneti ilk kez ücretsiz sunacak



Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde Merhaba Umut teknoloji merkezi projesi ile yer alan Turkcell, çocuk ve gençlere özel Arapça Khan Akademi K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içerikler ile Türkçe öğrenme olanağı sağlıyor. Turkcell, merkezde ayrıca yüksek hızlı fiber interneti ücretsiz sunuyor. Kahramanmaraş, yüksek hızda fiber internet hizmetinin ücretsiz olarak mültecilerin hizmetine sunulduğu ilk merkez olarak farklı bir öneme de sahip. Kahramanmaraş başta olmak üzere AFAD Geçici Barınma Merkezleri, Suriyelilere sunduğu dünya standartları üzerinde ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleriyle BM tarafından En İyi Kamu Hizmeti ödülüne de sahip olması açısından da önem taşıyor.