Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) sitesinde yer alan bilgide, "23 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
Otogaza zam bekleniyor
22.11.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PÜİS'te yer alan bilgilendirmede LPG'de artış beklendiği bildirildi. Motorinde ise şu an bir fiyat değişikliği beklenmediği ifade edildi.
Etiketler : otogaz,lpg,
521633 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/521633.aspx
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