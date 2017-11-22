Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı. Endeks 695 puanlık artışla 106 bin 963 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı.