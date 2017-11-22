Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı. Endeks 695 puanlık artışla 106 bin 963 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
22.11.2017 - 18:31 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
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